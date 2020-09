Citazione dal film Rambo di Rambo

Rambo

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Rambo: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Rambo e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

John Rambo è un ex-Berretto Verde decorato con la Medaglia d'Onore, reduce americano (italoamericano in realtà) della guerra del Vietnam. Dopo la guerra persa in Asia, vaga per gli Stati Uniti senza fissa dimora e senza un lavoro. È tornato dal padre (che non compare), ma tenta di cercare un lavoro normale altrove, poiché il militare ormai gli sembra crudele a causa del ricordo degli amici morti.



Giunto nel dicembre 1981 a Hope, una cittadina nello stato di Washington, per andare a trovare il suo amico Delmore Barry, scopre che...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi