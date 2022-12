È meraviglioso Molly, l'amore che hai dentro, portalo con te...

Sam Wheat

Ghost - Fantasma: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Sam Wheat (ruolo interpretato da Patrick Swayze) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Sam Wheat, impiegato di banca a New York, conduce un'esistenza felice insieme alla fidanzata Molly Jensen, artista promettente.



Una sera come tante altre stanno rincasando dopo una serata a teatro, quando Sam resta ucciso durante un tentativo di rapina commessa dal ladruncolo Willy Lopez e degenerata in sparatoria. Mentre Molly disperata chiama aiuto, Sam si ritrova al suo fianco, incredulo, in condizione di fantasma. Superato un iniziale smarrimento, l'anima di Sam viene richiamata da Dio, ma Sam rifiuta di salire subito in...Leggi di più

