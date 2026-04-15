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Frasi del film Star Wars - Il risveglio della Forza
- Luke Skywalker è sparito.
In sua assenza, il sinistro
PRIMO ORDINE è sorto dalle
ceneri dell'Impero e non avrà
pace finché Skywalker, l'ultimo
Jedi, non verrà eliminato.
Con il sostegno della REPUBBLICA,
il generale Leia Organa guida
una coraggiosa RESISTENZA.
Ha un bisogno disperato di
trovare suo fratello Luke e
ottenere il suo aiuto nel
ristabilire pace e giustizia
nella galassia.
- Poe Dameron : Qui abbiamo finito. Torniamo a casa.
- Han Solo: Ben!
Kylo Ren: Han Solo, attendevo questo giorno da molto tempo.
Han Solo: Togliti quella maschera. Non ti serve!
Kylo Ren: Che cosa pensi che vedresti?
Han Solo: La faccia di mio figlio.
Kylo Ren: [Si toglie la maschera] Tuo figlio è morto. Era debole e sciocco, come suo padre, e l'ho eliminato.
Han Solo: Questo è quello che Snoke vuole farti credere, ma non è vero. Mio figlio è vivo!
Kylo Ren: No. Il leader supremo è saggio.
Han Solo: Snoke ti sta usando per il tuo potere. Quando avrà ciò che vuole ti schiaccerà. Sai che è vero.
Kylo Ren: E' tardi.
Han Solo: No, non lo è. Parti con me, vieni a casa. Ci manchi.
Kylo Ren: Mi sento dilaniato. Voglio liberarmi da questa pena. Io so ciò che devo fare ma non so se ho la forza di farlo. Mi aiuterai?
Han Solo: Sì, in qualunque modo.
Kylo Ren: Grazie.
- Maz Kanata: Quella spada laser era di Luke [Skywalker] e di suo padre [Darth Vader] prima di lui. E adesso sta chiamando te!
Rey: Io devo ritornare su Jakku!
Maz Kanata: Han me l'ha detto. Bambina cara, vedo nei tuoi occhi che già conosci la verità. Chiunque tu stia aspettando su Jakku, non ritornerà mai. Ma c'è chi ancora può fare ritorno.
Rey: Luke...
Maz Kanata: L'appartenenza che cerchi non è dietro di te, è davanti a te! Non sono un Jedi ma conosco la Forza: attraversa e circonda tutte le cose viventi. Chiudi gli occhi. Percepiscila. La luce è sempre stata lì, ti guiderà. La spada... prendila!
-
- Generale Hux : Oggi è la fine della Repubblica. La fine di un regime acquiescente al dis-ordine. In questo stesso momento in un sistema lontano da qui, la nuova Repubblica mente alla galassia mentre sostiene segretamente il tradimento della ripugnante Resistenza. Questa feroce macchina che avete fabbricato, sopra la quale noi siamo, metterà fine al Senato e ci condurrà alla fetida Resistenza. Tutti i rimanenti sistemi si piegheranno al Primo Ordine e nella nostra memoria questo sarà l'ultimo giorno della Repubblica!
- Kylo Ren: Quanto sei diventato vecchio.
Lor San Tekka: A te è accaduto qualcosa di peggio.
Kylo Ren: Sai per cosa vengo.
Lor San Tekka: So da dove vieni. Prima che ti chiamassi Kylo Ren.
Kylo Ren: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al Primo Ordine.
Lor San Tekka: Il Primo Ordine è figlio del Lato Oscuro. Tu no.
Kylo Ren: Ti mostrerò il Lato Oscuro.
Lor San Tekka: Puoi provare. Ma non puoi negare la verità. E' la tua famiglia.
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 59 • Pagina: 1 di 6
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