Qui abbiamo finito. Torniamo a casa.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Star Wars - Il risveglio della Forza di Poe Dameron
Poe Dameron
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Star Wars - Il risveglio della Forza: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Poe Dameron e scopri di più sul film:
Frasi del film Star Wars - Il risveglio della Forza Trama e dati sul film Locandina e poster Film di J. J. Abrams Star Wars - Il risveglio della Forza su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Dopo la caduta dell'Impero Galattico, l'Alleanza Ribelle è riuscita a ripristinare la Repubblica, mentre ciò che è rimasto dell'Impero Galattico si è riorganizzato nel Primo Ordine, guidato dal Leader Supremo Snoke. All'incirca trent'anni dopo la battaglia di Endor la Resistenza, supportata dalla Repubblica, cerca ancora di fermare il Primo Ordine.
Poe Dameron, un pilota della Resistenza, viene mandato dal generale Leia Organa su Jakku per recuperare una mappa che si crede conduca da Luke Skywalker, l'ultimo Jedi, ormai scomparso...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film