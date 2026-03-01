Qui abbiamo finito. Torniamo a casa.

Poe Dameron

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla casa

Commenta

Star Wars - Il risveglio della Forza: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Poe Dameron e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Dopo la caduta dell'Impero Galattico, l'Alleanza Ribelle è riuscita a ripristinare la Repubblica, mentre ciò che è rimasto dell'Impero Galattico si è riorganizzato nel Primo Ordine, guidato dal Leader Supremo Snoke. All'incirca trent'anni dopo la battaglia di Endor la Resistenza, supportata dalla Repubblica, cerca ancora di fermare il Primo Ordine.



Poe Dameron, un pilota della Resistenza, viene mandato dal generale Leia Organa su Jakku per recuperare una mappa che si crede conduca da Luke Skywalker, l'ultimo Jedi, ormai scomparso...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Star Wars - Il risveglio della Forza

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi