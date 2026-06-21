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Dialogo dal film The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo

Jason: Jack, abbiamo i risultati. [dell'inizio della glaciazione terrestre]

Jack: 6 o 8 mesi? Non può essere.

Janet: La scala non è in mesi... è in settimane.

Dal film

The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Durante una campagna di ricerche sulla composizione degli strati di ghiaccio antartici, in stretta relazione con l'osservazione dei cambiamenti climatici, il paleoclimatologo Jack Hall, assieme ai suoi colleghi Frank Harris e Jason Evans, assiste al distacco di una porzione immensa di banchisa dall'Antartide, pari alla superficie del Rhode Island. Alla conferenza delle Nazioni Unite sul surriscaldamento globale tenutosi a Nuova Delhi in India, esponendo i suoi dati, illustrerà le imminenti condizioni che ritiene rendano possibile...Leggi di più

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Ho tutta l'anima incrinata di brividi di stelle.

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Salvatore Quasimodo

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