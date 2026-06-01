Dialogo dal film Aliens - Scontro finale

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Aliens - Scontro finale: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Dopo 57 anni trascorsi in ipersonno nella navetta di salvataggio, Ellen Ripley viene soccorsa dalla squadra di recupero della stazione spaziale di Gateway. Il ritorno sulla Terra di Ripley si rivela tutt'altro che eroico: i membri della compagnia Weyland-Yutani la sottopongono a un processo per la distruzione della loro astronave commerciale da trasporto Nostromo e sono scettici sull'esistenza del mostro alieno che avrebbe ucciso l'equipaggio di Ripley costringendola a distruggere la nave. Ripley viene anche a sapere che il...Leggi di più

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