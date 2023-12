Hippy ya ye pezzo di merda!

John McClane

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla merda

Commenta

Trappola di cristallo: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a John McClane (ruolo interpretato da Bruce Willis) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

John McClane è un poliziotto di New York che giunge a Los Angeles per passare le vacanze di Natale con la moglie Holly ed i figli, nonostante la coppia stia vivendo un periodo di crisi matrimoniale. Nel grattacielo (il Nakatomi) dove lavora la donna si sta svolgendo un party per le festività natalizie fra i dipendenti della compagnia; all'improvviso irrompe al suo interno un gruppo armato e ben addestrato di criminali tedeschi, guidati da Hans Gruber, che provocano alcuni morti tra i presenti. Il loro scopo sarebbe quello di...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi