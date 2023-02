Non so se la vita è più forte della morte, ma l'amore è più forte di tutto.

Tristano

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Tristano e Isotta: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Tristano (ruolo interpretato da James Franco) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il film è ambientato nell'Alto medioevo, successivamente alla caduta dell'Impero romano d'Occidente: un'alleanza di tribù britanniche guidata da Lord Mark tenta di opporsi agli attacchi dell'Irlanda. Durante un assalto a sorpresa, gli irlandesi compiono un massacro: in battaglia Lord Mark salva il giovane orfano Tristano (al prezzo di una grave mutilazione alla mano), che poi alleverà come un figlio.



Contemporaneamente, in Irlanda, Isotta è una giovane bambina poco amata dal padre, il re Donnchadh. La madre della piccola è appena...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi