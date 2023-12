Dialogo dal film L'amore non va in vacanza

[Mandela in prigione, nella visione di François Pienaar]



Dalla notte che mi avvolge,

nera come la fossa dell'Inferno,

rendo grazie a qualunque Dio ci sia

per la mia anima invincibile.

La morsa feroce degli eventi

non m'ha tratto smorfia o grido.

Sferzata a sangue dalla sorte

non s'è piegata la mia testa.

Di là da questo luogo d'ira e di lacrime

si staglia solo l'orrore della fine.

Ma in faccia agli anni che minacciano,

sono e sarò sempre imperturbato.

Non importa quanto angusta sia la porta,

quanto impietosa la sentenza,

sono il padrone del mio destino,

il capitano della mia anima.



[Poesia di William Ernest Henley]

‐ Nelson Mandela ‐

Invictus