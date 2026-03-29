Dialogo dal film The Fall

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The Fall: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Los Angeles, 1915. In un ospedale nella periferia della città è ricoverato un uomo, Roy Walker, con le gambe paralizzate a seguito di una caduta riportata sul set del primo film in cui lavorava come stuntman. Egli incontra Alessandria, una bambina rumena che si è rotta il braccio raccogliendo arance, paziente anche lei nell'ospedale. Roy la affascina con una storia su Alessandro il Grande e la invita a tornare da lui il giorno seguente per ascoltare un racconto epico. Il giorno dopo, come promesso, comincia a raccontarle le vicende...Leggi di più

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