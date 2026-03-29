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Dialogo dal film The Fall

Alessandria: [riferendosi al Bandito Mascherato e ad Evelyn] Ti prego, falli baciare!

Roy Walker: Non voglio che si bacino!

Dal film

The Fall

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Frasi del film The Fall Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Tarsem Singh The Fall su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Los Angeles, 1915. In un ospedale nella periferia della città è ricoverato un uomo, Roy Walker, con le gambe paralizzate a seguito di una caduta riportata sul set del primo film in cui lavorava come stuntman. Egli incontra Alessandria, una bambina rumena che si è rotta il braccio raccogliendo arance, paziente anche lei nell'ospedale. Roy la affascina con una storia su Alessandro il Grande e la invita a tornare da lui il giorno seguente per ascoltare un racconto epico. Il giorno dopo, come promesso, comincia a raccontarle le vicende...Leggi di più

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Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

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Massimo Gramellini

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