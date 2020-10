Citazione dal film Il destino di un cavaliere di Wat Falhurst, Roland, Kate, Geoffrey Chaucer, Sir

Una donna non la perdi cosi all'improvviso... Di solito accumula troppo dolore, troppe lacrime e troppe delusioni. E alla fine decide che quello non è più il posto per lei.

Succhiare il midollo della vita, non significa strozzarsi con l'osso. C'è un tempo per il coraggio e un tempo per la cautela, e il vero uomo sa come distinguerli.

‐ John Keating ‐

L'attimo fuggente