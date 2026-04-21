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Frasi del film Avatar
- Jake Sully : [Discorso al clan degli Omaticaya] La gente del cielo ci ha mandato il messaggio che loro possono prendersi quello che vogliono e nessuno può fermarli. Ma noi manderemo loro il nostro messaggio: cavalcate veloci, quanto vi può portare il vento, e dite agli altri clan di venire. Dite loro che Toruk Macto li chiama a raccolta! E ora volerete, con me! Miei fratelli! E sorelle! E noi faremo vedere alla gente del cielo che loro non possono prendersi quello che vogliono! E che questa, questa terra è nostra!
- Jake Sully : Le parole sono macigni nel mio cuore.
- Jake Sully : Io ti vedo. [Neytiri e Jake Sully]
- Jake Sully : [Preghiera a Eywa quando vengono uccisi gli animali]
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- Colonnello Miles Quaritch : L'assenza di gravità ti fa ammosciare. E se sei moscio, Pandora ti caca via morto senza darti nessun preavviso.
- Colonnello Miles Quaritch : Non siete più in Kansas. Siete su Pandora, signore e signori. Non dimenticatelo, ogni secondo di ogni giorno.
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 40 • Pagina: 1 di 4
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