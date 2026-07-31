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Frasi del film Bravados
- Douglas [confessandosi]: Padre, ho bisogno d'aiuto.
Bailey: Ne abbiamo tutti.
Douglas: Ho ucciso tre uomini.
Bailey: La gente di Rio Arriba ti è grata perché hai fatto giustizia per suo conto.
Douglas: No, non capite. Io non... non ho ucciso in nome della giustizia.
Bailey: Facevi parte di un gruppo armato inviato dalla legge per catturarli vivi o morti.
Douglas: No, padre. Non li ho uccisi per quello che avevano fatto qui, ma li ho uccisi per vendetta, per vendicarmi di qualcosa che non avevano fatto. E mi sono eretto a loro giudice, a loro giuria, a loro giustiziere. Giuravano di essere innocenti: uno mi ha perfino supplicato in ginocchio di farlo vivere, non l'ho ascoltato. Li ho uccisi per qualcosa che non avevano fatto.
Bailey: Be', Jim, adesso stammi a sentire. Dicendo quello che hai detto, e per quello che provi, sei già un passo avanti rispetto ad altri che hanno agito come hai agito tu. Questo però non significa che giustifico ciò che hai fatto. Ma almeno non hai scusato il tuo operato dicendo, come dicono tanti, che quelli erano cattivi e dovevano morire, che in fondo li hai soppressi in nome della legge.
Douglas: Questo lo so, padre, ma non mi consola: io ho ucciso. Sì, ho ucciso. [...]
Bailey: Nella preghiera troverai la pace.