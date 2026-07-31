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Frasi del film Bravados

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L'ignorante parla a vanvera. | L'intelligente parla poco. | 'O fesso parla sempre.

Totò

Totò

Una donna non la perdi cosi all'improvviso... Di solito accumula troppo dolore, troppe lacrime e troppe delusioni. E alla fine decide che quello non è più il posto per lei.

Una donna non la perdi cosi all'improvviso... Di solito accumula troppo dolore, troppe lacrime e troppe delusioni. E alla fine decide che quello non è più il posto per lei.

Alberto Zuccalà

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