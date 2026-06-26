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Frasi del film Brian di Nazareth
- Un passante : Hai più culo che anima! [rivolto a Brian]
- Centurione: Cosa stiamo facendo qui? Romanes eunt domus. Certi chiamati Romanes vanno la casa?
Brian: Vuol... vuol dire "Romani andate a casa".
Centurione: No, carino. Come si dice "Romano"? Forza, in latino.
Brian: Romanus!
Centurione: Della?
Brian: Seconda.
Centurione: La desinenza del vocativo plurale...
Brian: I... i.
Centurione: Quindi, Romani. Che vuoi dire con "eunt"?
Brian: Andate.
Centurione: Coniuga il presente indicativo di "andare"!
Brian: Ire... Eo, is, it, imus, itis, eunt.
Centurione: Quindi eunt è...?
Brian: Aah, ehm... terza persona plurale, presente indicativo. "Essi vanno".
Centurione: Ma "Romani andate a casa" è un ordine, quindi devi usare che cosa?
Brian: Aah! L'imperativo!
Centurione: E cioè?
Brian: Ehm, oh... oh, ehm... i, i!
Centurione: Ma quanti sono i Romani?
Brian: Ah, già, plurale! Ite! Ite!
Centurione: Ite.
Brian: Aah, ah.
Centurione: Domus. Nominativo? "Andate a casa" è moto a luogo, giusto, giovanotto?
Brian: Ehm... ehm... dativo, signore? Aih! Ooh! No, no no! Non dativo, signore, no! No, aah! Accusativo! Accusativo! Aah! Domum, signore! Ad domum! Aah, aah!
Centurione: Solo che domum vuole il...?
Brian: Aah! Il locativo, signore! Aah!
Centurione: E cioè?
Brian: Domum! Aah, ah, aah...
Centurione: Domum... Domum. Hai capito?
Brian: Sì, signore!
Centurione: Allora scrivilo cento volte.
Brian: Sì, signore! Grazie, signore! Ave, Cesare!
Centurione: Ave, Cesare! E se all'alba non hai finito ti taglio le palle.
Brian: Grazie signore, troppo buono! Ave, Cesare! Ave, Cesare! Aah... Finito!
Soldato: Bravo! Vedrai che adesso non sbagli più!
Brian: No, no. Buongiorno.
Uomo: E sta' un po' attento!
- Marco Pisellonio : Lafcia che li apoftrofi io!
- Un uomo che assiste al discorso delle beatitudini : "Beati i puri liquori"
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- Soldato: Cosa stiamo facendo qui? [sorprendendo Brian mentre scrive una frase anti-romana sul muro] Romanes eunt domus. "Certi chiamati Romanes vanno la casa"?
Brian: Vuol... vuol dire "Romani andate a casa".
Soldato: No, carino. Come si dice "Romano"? Forza, in latino.
Brian: Romanus!
Soldato: Della?
Brian: Seconda.
Soldato: La desinenza del vocativo plurale...
Brian: I... i.
Soldato: Quindi, Romani. Che vuoi dire con "eunt"?
Brian: Andate.
Soldato: Coniuga il presente indicativo di "andare"!
Brian: Ire... Eo, is, it, imus, itis, eunt.
Soldato: Quindi eunt è...?
Brian: Aah, ehm... terza persona plurale, presente indicativo. "Essi vanno".
Soldato: Ma "Romani andate a casa" è un ordine, quindi devi usare che cosa?
Brian: Aah! L'imperativo!
Soldato: E cioè?
Brian: Ehm, oh... oh, ehm... i, i!
Soldato: Ma quanti sono i Romani?
Brian: Ah, già, plurale! Ite! Ite!
Soldato: Ite... Domus. Nominativo? "Andate a casa" è moto a luogo, giusto, giovanotto?
Brian: Ehm... ehm... dativo, signore? Aih! Ooh! No, no no! Non dativo, signore, no! No, aah! Accusativo! Accusativo! Aah! Domum, signore! Ad domum! Aah, aah!
Soldato: Solo che domum vuole il...?
Brian: Aah! Il locativo, signore! Aah!
Soldato: E cioè?
Brian: Domum! Aah, ah, aah...
Soldato: Domum... Domum. Hai capito?
Brian: Sì, signore!
Soldato: Allora scrivilo cento volte.
Brian: Sì, signore! Grazie, signore! Ave, Cesare!
Soldato: Ave, Cesare! E se all'alba non hai finito, ti taglio le palle!
- Centurione : Risus abundat in ore Hebraeorum.
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 56 • Pagina: 1 di 6
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