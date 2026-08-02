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Frasi del film Galileo
- Cremonini: Se dovessi dar retta ai miei occhi, direi che non avete torto, ma poiché il grande Aristotele ha detto il contrario, penso che ci siano buone ragioni per dubitare anche dei nostri stessi sensi.
Galileo: Ditemi, professore, è vero o no che il caldo e il freddo li sentite con i vostri sensi e non chiedete ad Aristotele se dovete coprirvi?
Cremonini: Galilei, volete prendermi in giro?
Galileo: Non ci penso nemmeno. Ma ditemi un po': quando un vestito vi è diventato stretto, non ve ne fate un altro più largo?
Cremonini: Ma cosa c'entrano adesso i vestiti?
Galileo: E lo stesso avviene nella scienza: una teoria la usiamo finché non ci accorgiamo che è diventata troppo stretta e non si adatta più alle nuove esigenze.
- Sacerdote [in confessionale]: Come posso assolvervi se continuate ad affermare che i teologi della Santa Inquisizione hanno torto e solo voi ragione? Pensate che i vostri giudici siano tutti degli incompetenti? Oppure che vogliono prendersi gioco di voi?
Galileo: No, non so niente, non capisco più niente.
Sacerdote: Voi non avete fede.
Galileo: Perché? Sono un uomo di fede.
Sacerdote: La prima virtù dell'uomo di fede è l'umile sottomissione, la piena obbedienza alla Chiesa.
Galileo: Sì, ma, padre, io... io ho bisogno di capire, vi pare?
Sacerdote: Voi volete capire troppe cose.