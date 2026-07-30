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Frasi del film Ieri oggi domani
- Adelina Sbaratti : Addio ricchiò!
[prima di costituirsi alla polizia]
- Augusto Rusconi : Fra il diavolo e il santo c'è la differenza di un capello.
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- Adelina Sbaratti : Il medico è come il confessore!
- [Renzo vede i cartelloni pubblicitari del marito di Anna]
Renzo: Che effetto ti fa vedere le strade tappezzate con il tuo nome?
Anna: Quelle ormai, non me ne accorgo neanche più. E poi il mio nome è Anna! Non te lo ricordi già più?
Renzo: Sì...
Anna: Davvero, Renzo sei così cambiato da ieri sera. Hai l'aria di non riconoscermi.
Renzo: No, è che quando ti ho vista mi è mancato il fiato.
- Anna: Porti sempre il discorso sui soldi, me li butti in faccia come se fosse colpa mia, ecco!
Renzo: Anna, sai quanto guadagno io al mese?
Anna: No-no-no-no-no! Non lo voglio sapere! Non lo capisci? Tu mi piaci proprio perché sei diverso, non come questi automi che ho in giro, tutto il giorno a testa bassa ad accumulare quattrini. Tu scrivi, sei intelligente, ti interessi di tante cose. Io non penso mai ai soldi, te lo giuro.
Renzo: Perché li hai.
Anna: E che ci posso fare, buttarli dalla finestra?
Renzo: Ma sì, butta tutto dalla finestra, quattrini, automobili, gioielli, quei bracciali lì da Cleopatra!
Anna: Questi li ho presi dal ferramenta, se lo vuoi sapere.
Renzo [parlando della Rolls-Royce]: E anche questo monumento hai preso dal ferramenta? Ma poi non è questo. La verità è che più soldi hai dentro, più ne capisci.
Anna: Dentro di me c'è solo vuoto, un grandissimo vuoto.
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 38 • Pagina: 1 di 4
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