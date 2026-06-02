Frasi del film Il sacrificio del cervo sacro

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Le incontri per caso le persone speciali. Poi scopri che ne avevi bisogno. Poi scopri che non è un caso.
... se i più lo capissero... il mondo funzionerebbe meglio, molto meglio.. Leggi di più
L' inquietudine delle persone intelligenti.. Leggi di più
... e i migliori insegnanti sono quelli che adottano la semplicità nel loro modo di impartire concetti, nozioni, e capisaldi basilari della conoscenza... Leggi di più
Per me è l'esatto contrario:
È l'anima che "apre" gli occhi... Leggi di più
Concordo, completamente...
Ma oggi la libertà è scambiata col misero:
" Faccio quello che mi pare " ! Leggi di più
Nessuno, proprio nessuno, riferendomi alla specifica sfera umana, può permettersi di "cambiare" un suo simile: neppure i genitori "cambiano" i figli... il... Leggi di più
Userei, piuttosto, al posto di "simbolo", la locuzione "espressione"... ma le traduzioni dal tedesco antico potrebbero essere anche altre. Leggi di più
Non è tristezza... è nostalgia di ciò che, forse, non abbiamo saputo apprezzare. Leggi di più