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Frasi del film L'uomo del banco dei pegni

Frasi e dialoghi dal film

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Se la guerra non viene buttata fuori dalla storia dagli uomini, sarà la guerra a buttare fuori gli uomini dalla storia.

Gino Strada

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Chi ha occhio, trova quel che cerca anche ad occhi chiusi.

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Italo Calvino

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