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Frasi del film L'uomo del banco dei pegni
- Sol Nazerman : Tu vuoi imparare il segreto del nostro successo, è esatto? Va bene, te lo insegnerò. Cominci con un periodo di parecchie migliaia di anni durante il quale non hai niente che ti sostenga, all'infuori di una grande e barbuta leggenda. Eecco amico mio, non hai una terra tua dove poter coltivare grano o cacciare, non hai niente, non ti sei fermato abbastanza a lungo per avere dei confini, un'esercito, una patria, hai solo un po' di cervello e quella grande barbuta leggenda per sostenerti e convincerti che sei un essere speciale anche se sei povero. Ma questo, questo po' di cervello è la chiave, vedi con questo po' di cervello compri un pezzetto di stoffa, lo tagli in due e lo vendi per un soldo di più di quello che hai speso. Poi compri un altro pezzo di stoffa, lo tagli in tre e lo vendi con tre soldi di guadagno; ma durante quel periodo non devi mai neanche pensare a comprare un pezzo di pane extra per la tavola o un giocattolo per un figlio. Eh no, devi immediatamente correre a comprare un pezzo di stoffa ancora più grande e via via che questo processo si ripete e si ripete ad un tratto scoprirai una cosa: non hai più nessun desiderio, nessuna tentazione di zappare la terra per coltivarla o di contemplare un paese sconfinato che ti appartengano o no. Tu continui sempre a compiere lo stesso procedimento per secoli e secoli ancora ed ancora e ad un tratto fai una grande scoperta: hai il commercio nel sangue. Sei un commerciante, sei additato come un usuraio, un uomo dalle risorse segrete, uno stregone, uno che presta soldi, uno strozzino, un giudeo, una carogna!
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- Mendel: Colpa, ecco cosa è, la colpa di ritrovarti vivo, e così ti avvolgi in una specie di lenzuolo funebre, e ti illudi di dividere la dignità della morte con quelli che sono morti davvero. Dimmi, ti scorre mai il sangue nelle vene Sol Nazerman? Puoi sentire il dolore?
Sol: No!
Mendel: Tu sei un falso, tu respiri, mangi, cammini, guadagni denaro e ti prendi un sogno e dai in cambio un dollaro, ma non dai mai un briciolo di speranza.
Sol: Io sopravvivo.
Mendel: Sopravvivi? Come sopravvive un vigliacco, e a quale prezzo? Senza amore, ne passioni, ne pietà, morto, Sol Nazerman il morto vivente.