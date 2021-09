Frasi del film La Bibbia

Se la vita può toglierti una persona che non avresti mai immaginato di perdere, ti può anche dare chi non avresti mai sognato di avere.

Tu non sei il tuo lavoro, non sei la quantità di soldi che hai in banca, non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli, non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del mondo!

‐ Tyler Durden ‐

Fight Club