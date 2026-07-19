DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi del film La maschera di ferro
- [D'Artagnan incontra la regina Anna in lacrime nella cappella. I due si abbracciano, poi incominciano a baciarsi]
D'Artagnan: No! No! Se ci vedessero, sarebbe la morte!
Regina Anna: Se non ti bacio morirò comunque.
[Si baciano]
D'Artagnan: Non sopporto vederti piangere... per favore, dimmi cos'è successo.
[Lei si allontana senza rispondere]
D'Artagnan: Anna! So che amarvi significa tradire la Francia ma non amarvi significherebbe tradire il mio cuore...
Regina Anna: Allora moriremo entrambi da traditori.
- Luogotenente Andre : Che incredibile audacia. [parlando dei tre moschettieri]
-
- Aramis: D'Artagnan, sono giovani moschettieri. Sono cresciuti nella nostra leggenda. Ci venerano. E questo è un vantaggio.
Porthos: Sì. Perché non li attacchiamo?
D'Artagnan: Ho addestrato io questi uomini. Si batteranno fino alla morte. Ma se dobbiamo morire... se noi dobbiamo morire... meglio morire così.
Athos: Uno per tutti. Tutti per uno.
- Aramis : Sono un genio, non un ingegnere!
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 46 • Pagina: 1 di 5
TemiPuoi trovare le frasi del film La maschera di ferro anche in questi temi:
Tradimento Traditori Francia Sangue Letto Amare Audacia Prigione Maschere Leggende Ingegneri Francesi Prigionieri Fedeltà Giudizi Devozione Campagna Prosperità Sicurezza Fidanzate Codardia Tombe Adorazione Possibilità