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Frasi del film Le cinque chiavi del terrore

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Tutto ciò che ami probabilmente andrà perduto, ma alla fine l'amore tornerà in un altro modo.

Franz Kafka

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Il mare e la sorte si agitano sotto lo stesso soffio.

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Victor Hugo

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