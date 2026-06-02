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Frasi del film Le lettere di Madre Teresa
- Widdecombe: Ci sono così tante persone interessate a saperne di più su di lei.
Madre Teresa: Signor Widdecombe, non si tratta di me. È solo la volontà di Dio.
Widdecombe: Sì, be', possiamo parlare del lavoro che sta facendo qui?
Madre Teresa: Bene, quello che stiamo facendo qui è preparare una casa dove le persone moribonde per strada possono essere portate, in modo che chiudano gli occhi con dei volti amorevoli intorno a loro.
Widdecombe: Aspetti Madre, Madre Teresa! Se mi concede solo un momento...
Madre Teresa: Signor Widdecombe, fare un'intervista a me è una perdita di tempo. Guardi lì fuori. Venga. I poveri sono ovunque, guardi. Scriva su di loro. Questa è importante come storia. Io sono solo uno strumento.