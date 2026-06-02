Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frasi del film Le lettere di Madre Teresa

Frasi e dialoghi dal film

In elenco: 3

Vedi anche

Trama e dati Film di William Riead Questo film su Amazon

Altri film

Hai visto questo film? Scrivilo qui:

Condividi una bella frase

Meglio avere un cuore senza parole che dire parole senza cuore.

Meglio avere un cuore senza parole che dire parole senza cuore.

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail