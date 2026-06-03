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Frasi del film Per primo hanno ucciso mio padre
- Khmer Rosso : Angkar ha molti occhi. Non gli si sfugge mai niente.
- Leader Khmer Rosso : Angkar rifiuta tutto quello che proviene dalla società imperialista e feudale. Gli oggetti stranieri corrompono l'anima del popolo di questo paese. Dovete rinunciare a ogni proprietà personale. Liberatevi dal vostro modo egoista di pensare. Angkar adesso si prenderà cura di tutti voi. Angkar vi proteggerà. Angkar è la vostra famiglia adesso.
- Khmer Rosso : Compagni! Il vostro primo compito è di costruire la vostra casa. Nessuno la costruirà per voi. Macinate delle bacche e tingete i vostri abiti così potrete liberarvi da tutti i colori. Forza, al lavoro! Siamo tutti uguali. Quando saremo tutti vestiti nella stessa maniera, ci libereremo dalla corrotta vanità occidentale. Sviluppiamo una mentalità rivoluzionaria! Lunga vita a Angkar!
- Khmer Rosso : Angkar è il padre e la madre di tutti i ragazzi e le ragazze, e anche di tutti i giovani uomini e delle giovani donne. Angkar ha bisogno di uomini e donne giovani forti per andare a lavorare in un altro campo. La rivoluzione non è solamente in questo villaggio. Sta avendo luogo in tutta la Kampuchea. Angkar sa cos'è meglio per ognuno di noi.
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- Ufficiale: [In francese] Sono preoccupato, Capitano. Gli americani ci hanno abbandonato. Hanno evacuato del tutto l'ambasciata.
Pa Ung: Non avremmo dovuto fidarci di loro.
Ufficiale: I Khmer Rossi possono raggiungere la città da un momento all'altro. Cosa capiterà a Lon Nol se arriveranno fin qui?
Pa Ung: Siamo tutti cambogiani. Sono stati fatti tanti danni. Se c'è la possibilità di ricostruire, dobbiamo coglierla.
- Khmer Rosso: Ehi, compagno! Il tuo orologio. Angkar ne ha bisogno. Avanti! Consegnalo!
Ma Ung: Ma quello...
Khmer Rosso: Dallo a Angkar!
Ma Ung: Va bene, fa come ti dice.
Khmer Rosso: Oh, davvero molto bello. Come fai tu ad avere un così bello orologio?
Pa Ung: È stato un regalo di mio capo. Andiamo ragazzi, sbrigatevi.
Khmer Rosso: [In francese] Lavori per il governo?
Pa Ung: Non capisco. Non parlo altre lingue.
Khmer Rosso: [In francese] Sì che mi capisci. Lavori per il governo, vero?
Pa Ung: Non capisco quello che dici.
Khmer Rosso: [In francese] Secondo me, sì.
Pa Ung: Te l'assicuro, non capisco.
- Loung Ung: Papà!
Pa Ung: Che c'è tesoro?
Loung Ung: I soldati hanno detto che dopo che erano passati tre giorni potevamo andare a casa.
Pa Ung: Non so se sia vero.
Loung Ung: Ma oggi è il terzo giorno.
Pa Ung: Mi dispiace. Dobbiamo continuare.
Loung Ung: Papà, voglio andare a casa.
Pa Ung: Non potremo andare a casa per un po' di tempo...