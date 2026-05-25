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Frasi del film Star Trek Beyond
- James T. Kirk : Diario del capitano, data stellare 2263.2: oggi è il nostro 966esimo giorno nello spazio profondo, quasi tre anni dall'inizio della missione quinquennale. Più tempo stiamo qui, più è difficile dire quando un giorno finisce e un altro comincia. Non è facile tenere i piedi per terra quando perfino la gravità è artificiale, ma facciamo il possibile per sentirci a casa. L'equipaggio si comporta in modo ammirevole nonostante le difficoltà della prolungata permanenza nello spazio e i sacrifici personali richiesti. Continuiamo a cercare nuove forme di vita con cui stabilire saldi legami diplomatici. Il lungo tempo trascorso in regioni inesplorate ha messo a dura prova la nave, ma fortunatamente il nostro reparto di ingegneria, guidato dal signor Scott, è più che all'altezza del compito. Nave a parte, la coabitazione prolungata ha decisamente avuto degli effetti sulle dinamiche interpersonali. Ci sono state esperienze positive e altre un po' meno. Quanto a me, ho l'impressione di vivere una serie di episodi sempre uguali... Più lontano andiamo, più mi ritrovo a chiedermi dove stiamo cercando di arrivare. Se l'universo è realmente infinito, allora non stiamo inseguendo qualcosa di irraggiungibile? L'Enterprise deve fare una sosta di approvvigionamento a Yorktown, la più moderna e più avanzata base stellare della Federazione. Forse un'interruzione della routine ci regalerà una breve tregua dai misteri dell'ignoto.
- Kirk: Spazio, ultima frontiera.
Spock: Questi sono i viaggi della nave stellare...
Scott: ...Enterprise, nella sua missione diretta...
McCoy: ...all'esplorazione di strani nuovi mondi.
Sulu: Alla ricerca di nuove forme di vita...
Chekov: ...e di nuove civiltà.
Uhura: Per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima!
[Dialogo finale del film]
- Kirk: Stavolta come ne usciremo, Spock? Non abbiamo né nave né equipaggio, non sarà molto facile.
Spock: Faremo come abbiamo sempre fatto, Jim: troveremo la speranza nell'impossibile.
Kirk: Ma prima la rimettiamo in sesto, okay?
Spock: Capitano, è più importante che aiutiate l'equipaggio...
Kirk: È per questo che lei mi serve, Spock.
McCoy [sui strumenti medici dati da Jaylah]: Questa roba risale al medioevo! Se questo è un protoplaser, dovrebbe fermare l'emorragia. Be', lo spero, almeno.
Spock [cita Misura per misura]: "I miserabili non hanno altra medicina se non la speranza"...
McCoy: Rischia di morire e cita Shakespeare!
- Spock: Mi ha chiesto perché il tenente Uhura e io ci siamo lasciati. Ho cominciato a pensare, dopo la scomparsa di Vulcano, di avere un obbligo verso la mia specie.
McCoy: Ha pensato di dover produrre dei piccoli vulcaniani, eh? Sì, al tenente non avrà fatto piacere...
Spock: Intendevo parlarne ancora con lei, ma ho ricevuto una notizia che inaspettatamente mi ha colpito.
McCoy: Quale notizia?
Spock: L'ambasciatore Spock è deceduto.
McCoy: Oh... Spock, mi dispiace... Non riesco a immaginare come si senta.
Spock [quasi sul punto di piangere]: Quando hai vissuto così tante vite come lui... La paura della morte è illogica.
McCoy: La paura della morte ci permette di restare vivi.
Spock: Voglio vivere come ha fatto lui... Per questo ho deciso di usare le mie energie per continuare il suo lavoro sul Nuovo Vulcano.
McCoy: Lascerà la Flotta Stellare? ...E Jim non ha niente da obiettare?
Spock: In realtà non ho avuto ancora il tempo di dirglielo.
McCoy: Sono sicuro che non gli piacerà. Non so che cosa farebbe senza di lei. Insomma, io se fossi al suo posto forse darei una festa, ma... [Spock si mette a ridacchiare alla battuta] Oh mio dio, lei sta delirando!
- Scott: Senti, sono i nostri amici quelli, ragazza, okay? Non li possiamo abbandonare! E il tuo aiuto ci farebbe davvero comodo... Ci serve che tu abbia un po' di coraggio!
Jaylah: Quando eravamo in quel posto... Krall veniva e prendeva qualcuno. E noi sentivamo le sue urla, le sento sempre... Non vedevamo più quella persona e non sapevamo a chi sarebbe toccato dopo! ...Mio padre pianificò la fuga, però venimmo scoperti da quello che chiamano "Manas". Mio padre lottò contro di lui per consentirmi di fuggire, è stato molto coraggioso... E Manas non ha avuto pietà! Quello che mi chiedi è impossibile.
Scott: ...No, magari non lo è. Sai, mia nonna diceva: "in una fascina un ramoscello non si rompe"! Sei parte di qualcosa di più grande, ora! E quindi non devi mollare. Perché noi non molleremo mai te! Questo significa far parte di un equipaggio.
Jaylah: Ed è in questo che tu credi, James T.?
Kirk: Credo che avremo maggiori possibilità con te.
- Krall: Qual è il tuo nome?
Uhura: Come conosce la nostra lingua?
Krall: Conosco la tua razza...
Uhura: Sono il tenente Nyota Uhura, della USS Enterprise e lei ha compiuto un atto di guerra contro la...
Krall: Federazione! La Federazione è un atto di guerra!
Uhura: Lei ha attaccato noi!
Krall: Il tuo capitano... Perché tu hai scelto di sacrificarti per lui?
Uhura: Avrebbe fatto lo stesso. E se è riuscito a lasciare la nave, ci verrà a cercare!
Krall: È esattamente quello su cui io conto, tenente Uhura!
-
- Scott: Questa è la USS Franklin, signore! Incredibile, eh? La prima nave che ha raggiunto curvatura 4, scomparsa nella Fascia di Gagarin negli anni sessanta del XXII secolo.
Kirk: Me lo ricordo dall'accademia: capitano Balthazar Edison, uno dei primi eroi della Flotta Stellare. Come è finita qui, la sua nave?
Scott: Ci sono varie teorie: che si sia arresa ai romulani, che l'abbia catturata una gigantesca mano verde... Ma così lontano, direi un tunnel spazio-temporale.
Kirk: Può volare?
Scott: Le mancano alcune bobine motrici e i condotti EPS sono fritti, però Jaylah ha fatto un ottimo lavoro e ha ripristinato tutti i sistemi!
Jaylah: Grazie, Montgomery Scotty.
- Commodoro Paris: Capitano? Il Comando di Flotta mi ha trasmesso la sua domanda per la posizione di vice ammiraglio qui in questa installazione.
Kirk: Sì, commodoro, ehm... Se posso, vorrei raccomandare il comandante Spock per il posto di capitano dell'Enterprise. È un esempio come ufficiale della Flotta, sarà un buon capitano.
Commodoro Paris: È una cosa abbastanza frequente, sa, persino per un capitano, voler lasciare l'incarico? Non c'è direzione relativa nella vastità dello spazio... C'è solo lei, la sua nave, il suo equipaggio. È più facile di quanto si creda, perdersi.
- Krall : Questo è l'Abronath... Veniva usato dagli Antichi come arma. Ma non riuscendo più a controllarne il letale potere, lo separarono in due parti e le mandarono a perdersi nello spazio perché non venissero ritrovate. Ma io vi sono grato... Ho trascorso intere vite alla sua ricerca. E invece adesso voi l'avete trovato per me! È la poeticità del destino... Il mondo in cui sono nato, tenente, era molto diverso dal vostro: conoscevamo il dolore e anche il terrore, la lotta ci ha fatto diventare forti, non la pace, non l'unione! Quelli sono miti a cui vi fa credere la Federazione.
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 46 • Pagina: 1 di 5
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