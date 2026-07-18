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Frasi del film Zoolander 2

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Tutto ciò che ami probabilmente andrà perduto, ma alla fine l'amore tornerà in un altro modo.

Franz Kafka

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Credici. E sei già a metà strada.

Credici. E sei già a metà strada.

‐ Anonimo ‐

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