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Frasi del film Zoolander 2
- VIP: Benvenuti a palazzo D'Caca. L'intero hotel è biodegradabile e tappezzato con escrementi umani. Questa è l'ultra esclusiva suite tossicissima a impatto zero. Le massaggiatrici alla spa sono homeless e l'hotel offre un servizio di wi-fi fatto in casa.
Hansel: Come?! Siamo in camera insieme?
Derek Zoolander: Sicuramente c'è un errore. Io chiamo Billy Zane.
Hansel: Buona idea.
[Derek Zoolander tira fuori il suo telefonino piccolissimo]
VIP: Oh, che telefonino! Quanto è retrò! Gli faccio una foto con il mio. [Tira fuori un tablet dalle dimensioni esagerate] Beh, Don Atari vi aspetta nella lobby. Ah, non bevete l'acqua, o morirete. [se ne va]
Derek Zoolander: Ho solo una domanda...
Hansel: Già.
Derek Zoolander: Che cavolo sarà mai un wi-fi fatto in casa?
Hansel: Non chiederlo a me, muchacho. Non ne ho idea.
Derek Zoolander: Sul serio?!
Hansel: No!
Derek Zoolander: Perché quando VIP lo ha detto tu hai fatto la faccia da "certo che so che è un wi-fi fatto in casa, io"!
Hansel: Solo perché ero convinto che lo sapessi tu!
Derek Zoolander: E io invece tu!
Hansel: No! Io non volevo che VIP pensasse che ero sfigo!
Derek Zoolander: Mi manca non sapere cose con te.
Hansel: Sì. Anche a me. Perché non l'abbiamo fatto prima?
Derek Zoolander: Perché ci siamo nascosti dal giorno che ho ucciso mia moglie e ho per sempre sfigurato te.
Hansel: Ah, sì, forse è per questo.
- Derek Zoolander: [allo stilista Don Atari] Che ci dici dello show?
Hansel: Dove vuoi che accendiamo questo tritatutto? Al Colosseo? Fontana di Trevi? Scalinata di [piazza di] Spagna?
Don Atari: Ah, ah. Ehi, stica! No, di che? Ehi, questi sono posti gna gna bo bo. Siamo in un deposito di rifiuti medici abbandonato su un mucchio di scarti industriali. Tossicissimo, ma... tanta roba!
Derek Zoolander: Figoso! Sembra togo!
Hansel: Sì, ganzo.
Don Atari: Aaaah! Stica! "Sembra togo...", "Ganzo...", con tanto di vocine e tutto... Addirittura con le voci. Da paura! "Sembra togo! Sembra ganzo!". Oh, mica mi piacete. E' un onore avervi qui.
- Sebbene le autorità stiano ancora indagando, la causa del disastro [il crollo del "Centro Derek Zoolander per ragazzi che non sanno leggere bene e che vogliono imparare anche altre cose buone"] sembra attribuibile a Zoolander, per la sconsiderata decisione di costruire il centro lettura con gli stessi materiali usati per assemblare l'originale modello architettonico. [Bastoncini dei lecca-lecca e colla vinilica]
[Cronaca dal notiziario tv, flashback]
- Don Atari : Ehi, questo qui fa certe merde di tatuaggi. Belli! No, dico, è un genio. Fa i tatuaggi più stupidi. E' suo il mio Colonnello Sanders [il fondatore di KFC - Kentucky Fried Chicken]. Guarda qua [mostrando il tatuaggio]. Bello epico, eh. Fa schifo! Mica mi piace. Perché me lo sono fatto fare? Non lo volevo su di me. Lo adoro. E' di quando è morto nonno.
- Derek Zoolander: I patti sono patti. Ora mi aiuti a trovare mio figlio.
Valentina Valencia: Certo. Si chiama Derek Junior?
Derek: Sì.
Valentina: Ha mai guardato su Facebook?
Derek: No. Grazie. Matilda ha preso un libro in faccia ed è morta.
Valentina: Trovato. E' nelll'orfanotrofio del Piccolo Anacleto. Qui, a Roma.
Derek: Aspetta... Cosa?!
Valentina: E' a Roma!
Hansel: E' comodo! Così possiamo andare a quel party, all'IncrediBALL!
Valentina: E' anche troppo... comodo. Qualcuno vi vuole qui, ragazzi. Ma chi?
- Hansel: Ancora regge. [Parlando dell'espressione Aqua Vitae, dopo che hanno rivisto lo spot]
Derek Zoolander: Nota la curvatura del sopracciglio destro... Neanche parente della Blue Steel.
Uomo dell'Interpol: Ha ragione. Se le sovrappongo ci sono 14.000 differenti anomalie facciali.
Valentina Valencia: Wow. Non avevo idea che dietro ci fosse tanto lavoro di cesello. La prego di accettare le mie scuse, Derek.
-
- Valentina: Derek Zoolander?
Derek: Sì.
Valentina: Valentina Valencia, Interpol, Global Fashion Division.
Hansel: Polizia della moda, siamo puliti, vada a molestare qualcun altro.
Derek: Oltretutto io sono fuori moda.
Valentina: Devo parlarle. Ha a che fare con la morte di Justin Bieber.
Derek: La sua morte non è un mio problema.
Valentina: Senta, sto cercando di scoprire chi uccide le popstar del mondo. E credo che lei sia la mia unica speranza.
Derek: Quale parte di "non è un mio problema" non è riuscita a capire?
Valentina: Nessuna.
Derek: Quindi lei ha capito la parte di "non è un mio problema" o non ha capito nessuna parte del fatto che non è un mio problema?
Hansel: N-no no, n-no no no, Derek. Credo che quello che dice è che lei capisce quello che dici ma non lo accetta, perché per lei...
Derek: Hansel! E' tutto troppo confuso!
- Derek Zoolander: Pensavo che venire qui avrebbe aiutato me e magari pure mio figlio. Ma così è troppo impegnativo. Il granchio eremita si va a rimettere nel suo planetario.
Valentina Valencia: Posso usare il database dell'Interpol, per aiutarla con suo figlio. Se lei aiuta me.
Hansel: Io dico che dovremmo collaborare, se davvero questo... database, o altra roba che sa lei... Ci aiutarà a ritrovare il piccolo Derek! Ed è anche gnocca: mi fido di lei!
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 30 • Pagina: 1 di 3
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