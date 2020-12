Louisa May Alcott nasce il 29 novembre 1832 a Germantown, in Pennsylvania (USA). I suoi genitori sono Amon Bronson Alcott, filosofo trascendentalista e educatore, e Abigail May. L'infanzia Secondogenita di una famiglia numerosa, Louisa riceve un'istruzione privata, tra i suoi insegnanti si ricordano il naturalista Henry David Thoreau, Nathaniel Hawthorne, Margaret Fuller e Ralph Waldo Emerson. A occuparsi principalmente dell'istruzione delle figlie è il padre. Già nell'infanzia Louisa May Alcott e le sorelle vivono in...continua la lettura su Biografieonline.it