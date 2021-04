Pierre Cardin nasce a San Biagio di Callalta (Treviso) il 7 luglio 1922. Il suo vero nome è Pietro Cardin. Trasferitosi a Parigi nel 1945, studia architettura e lavora prima per Paquin, poi per Elsa Schiapparelli. Conosce Jean Cocteau e Christian Berard con i quali realizza costumi e maschere per diversi film come "La Bella e la Bestia". Diviene capo dell'atelier di Christian Dior nel 1947 dopo essere stato rifiutato da Balenciaga. Fondato la propria casa di moda nel 1950; il suo atelier in Rue Richepanse crea principalmente...continua la lettura su Biografieonline.it