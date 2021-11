Aldo Busi nasce il 25 febbraio 1948 a Montichiari (Brescia). Esce di casa all'età di 14 anni, costretto dal padre ad abbandonare gli studi. Aldo comincia così a lavorare come cameriere in diverse località del Garda. Si sposta poi viaggiando e accumulando esperienze tra Milano, Parigi, Berlino, New York e Londra. Lavora come interprete saltuario e si cimenta con importanti traduzioni dall'inglese e dal tedesco, tra cui Ackerley, H. von Doderer, Goethe, Wolitzer, Stead. Consegue il diploma di scuola superiore a Firenze, poi si...continua la lettura su Biografieonline.it