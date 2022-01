William McKinley è stato il XXV Presidente degli Stati Uniti d'America. William McKinley L'infanzia e la guerra Nasce il 29 gennaio del 1843 a Niles, nel nord est dell'Ohio. La sua famiglia è di origini irlandesi e piuttosto numerosa. Lui è il settimo di ben nove figli. La sua carriera scolastica non procede in maniera regolare a causa dei suoi problemi di salute, e nel 1861 allo scoppio della guerra di secessione, si interrompe completamente perché William si arruola come volontario. Al termine del conflitto riceve una... continua su Biografieonline.it