Iris Apfel nasce il 29 agosto del 1921 a New York, nel quartiere di Astoria. Il suo vero nome è Iris Barrel. È figlia di Samuel Barrel e di Sadye, una donna di origini russe che possiede una boutique: entrambi i suoi genitori sono ebrei. Iris si iscrive all'Università di New York dove studia storia, per poi cominciare a lavorare in virtù di una collaborazione con "Women's Wear Daily", all'epoca ritenuta una sorta di Bibbia della moda; nel frattempo è impegnata anche ad assistere l'illustratore Robert Goodman. Nel 1948 si unisce in...