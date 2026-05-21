Dino Zoff è stato un calciatore, portiere, tra i più importanti della storia del calcio italiano e della nazionale. La sua carriera sportiva è legata soprattutto alla Juventus e alla vittoria del mondiale di calcio 1982, in cui era capitano della squadra. Per tutti gli anni '70 Dino Zoff è stato indubbiamente uno dei migliori portieri...

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