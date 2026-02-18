Aforismi
Con la musica riesci a comunicare con tutti nello stesso momento. La musica potrebbe salvare il mondo perché è un linguaggio che capiscono tutti.

Breve biografia di Alessandro Haber

Alessandro Halfred Haber nasce il 19 gennaio del 1947 a Bologna, figlio di madre italiana cattolica e padre romeno ebreo. Dopo avere trascorso i primi anni dell'infanzia in Israele, a nove anni fa ritorno in Italia. Sin da giovane si avvicina al mondo dello spettacolo, e nel 1967, a soli vent'anni, è nel cast del film di Marco Bellocchio...
Biografia di Alessandro Haber su Biografieonline.it

