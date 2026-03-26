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Citazione da una canzone di Lucio Battisti

Come può uno scoglio
arginare il mare.
Anche se non voglio,
torno già a volare.
Le distese azzurre
e le verdi terre.
Le discese ardite
e le risalite,
su nel cielo aperto
e poi giù il deserto,
e poi ancora in alto
con un grande salto.

Dalla canzone

Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi

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