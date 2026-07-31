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Citazione da una canzone di Lucio Battisti

Che anno è? Che giorno è?
Questo è il tempo di vivere con te.
Le mie mani, come vedi, non tremano più
e ho nell'anima,
in fondo all'anima, cieli immensi e immenso amore,
e poi ancora, ancora amore, amor per te...

Dalla canzone

I giardini di marzo

Breve biografia di Lucio Battisti

Lucio Battisti, indimenticabile cantautore nasce a Poggio Bustone, paese di collina in provincia di Rieti, il 5 Marzo 1943. Come in tutte le cose che riguardano Battisti, uomo che è sempre stato gelosissimo della sua privacy, al punto da scomparire per anni dalla luce della ribalta, poco si sa della sua primissima infanzia: le rare...
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Biografia di Lucio Battisti su Biografieonline.it

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