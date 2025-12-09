Aforismi
Credo che ogni uomo che sia sempre stato sincero nel conservare nelle migliori condizioni le proprie più alte e poetiche facoltà, sia stato particolarmente incline ad astenersi da cibo animale e da molto cibo di qualsiasi genere.

Walden ovvero Vita nei boschi

Breve biografia di Henry David Thoreau

Henry David Thoreau nasce a Concord (Middlesex, Massachusetts, USA) il giorno 12 luglio 1817; la sua è una famiglia dalle modeste condizioni, nonostante ciò Thoreau ha la possibilità di studiare ad Harvard, dove consegue la laurea nel 1837. Per alcuni anni si dedica all'insegnamento lavorando presso la scuola privata fondata dal...
Biografia di Henry David Thoreau

