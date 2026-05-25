Essendo veloce, posso evitare lo scontro. Anche se poi, molte volte, la palla passa, io no.

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Frase di Paulo Dybala
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Breve biografia di Paulo Dybala
Paulo Exequiel Dybala nasce il 15 novembre del 1993 a Laguna Larga, in Argentina. Il nonno paterno è di origini polacche, fuggito in Sudamerica negli anni del nazismo. Paulo sin dalla più tenera età inizia a giocare a pallone, crescendo calcisticamente nell'Instituto. Quindi, a dieci anni prende parte a un provino con il Newell's Old...
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