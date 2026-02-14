Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione di Christoph Waltz

Avere tenacia nella vita è una forma di passionalità e di intelligenza.

Cit.

style.corriere.it, intervista, 7 luglio 2016

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Christoph Waltz

Christoph Waltz nasce il 4 ottobre del 1956 a Vienna, figlio di Elisabeth Urbancic e di Johannes Waltz, due scenografi tedeschi. Dopo aver studiato canto e opera, studia recitazione al Max Reinhardt Seminar di Vienna, si iscrive al Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York. Nel frattempo lavora in teatro e in...
continua leggendo la:
Biografia di Christoph Waltz su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail