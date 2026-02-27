Dove ci sono bambini c'è un'età dell'oro.

Georg Philipp Friedrich Von Hardenberg, che sarà poi conosciuto come Novalis, nasce il 2 maggio 1772 a Wiederstedt, in Sassonia-Anhaltad (Germania), nel castello di Oberwiederstedt, di proprietà della famiglia e tramandato da generazioni. È secondo di undici figli e la sua educazione è improntata ad un severo pietismo. Dopo studi...

