Aforismi
Aforisma di Novalis

Dove ci sono bambini c'è un'età dell'oro.

Breve biografia di Novalis

Georg Philipp Friedrich Von Hardenberg, che sarà poi conosciuto come Novalis, nasce il 2 maggio 1772 a Wiederstedt, in Sassonia-Anhaltad (Germania), nel castello di Oberwiederstedt, di proprietà della famiglia e tramandato da generazioni. È secondo di undici figli e la sua educazione è improntata ad un severo pietismo. Dopo studi...
