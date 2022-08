Gene Roddenberry è l'ideatore di Star Trek. Legato al mondo del cinema, è stato uno sceneggiatore molto apprezzato da Hollywood, tanto da meritarsi in via eccezionale la sua stella sulla Walk of Fame. La sua vita viene esplorata nel corso di un film documentario annunciato nel 2021. Scopriamo in questa breve biografia quali sono i momenti più importanti della sua vita privata e professionale. Gene Roddenberry Gene Roddenberry: giovinezza e prime esperienze lavorative Nasce il 19 agosto 1921 a El Paso, città di confine del... continua su Biografieonline.it