Anche le persone più cattive quando mangiano un gelato sono buone.

Chiara Francini è un'attrice, conduttrice televisiva e scrittrice italiana. Nasce a Firenze il 20 dicembre 1979. Le esperienze teatrali di Chiara Francini È figlia unica in una famiglia che vive a Campi Bisenzio. Si laurea all'Università degli Studi di Firenze in Lettere, con una tesi in italianistica (110 e lode). Chiara Francini Artisticamente si forma al Teatro della Limonaia, di Sesto Fiorentino, diretto da Barbara Nativi. Recita in "Noccioline" (testo di Fausto Paravidino). Poi, per due anni consecutivi, è nello...