La società perdona spesso il delinquente, non perdona mai il sognatore.

Oscar Fingal O' Flahertie Wills Wilde nasce a Dublino il 16 Ottobre 1854. Suo padre William è un rinomato chirurgo e uno scrittore versatile; sua madre Jane Francesca Elgée, una poetessa e un'accesa nazionalista irlandese. Oscar Wilde Formazione e studi Il futuro scrittore dopo aver frequentato il prestigioso Trinity College a...

