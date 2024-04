Cesare Fiorio nasce il 26 maggio 1939 a Torino. È un ex pilota di rally ed ex dirigente sportivo italiano. Per oltre un ventennio è stato tra le personalità sportive decisive nel rendere i rally una specialità professionistica. Gli anni '60 Nel 1961, a 22 anni, vince come pilota un titolo italiano di velocità di categoria GT (classe 1150 cc) pilotando una Lancia Appia Zagato. Laureato in scienze politiche, nel 1963 fonda l'HF (High Fidelity), cioè il reparto corse della casa torinese Scuderia Lancia. Questa in seguito cambia... continua su Biografieonline.it