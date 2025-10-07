Aforismi
Aforisma di Oscar Wilde

Solo i moderni possono diventare sorpassati.

Breve biografia di Oscar Wilde

Oscar Fingal O' Flahertie Wills Wilde nasce a Dublino il 16 Ottobre 1854. Suo padre William è un rinomato chirurgo e uno scrittore versatile; sua madre Jane Francesca Elgée, una poetessa e un'accesa nazionalista irlandese. Oscar Wilde Formazione e studi Il futuro scrittore dopo aver frequentato il prestigioso Trinity College a...
