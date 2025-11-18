Aforismi
Aforisma di Gandhi

Il perdono è l'ornamento dei forti.

Breve biografia di Mahatma Gandhi

Mohandas Karamchard Gandhi, detto il Mahatma (in sanscrito significa Grande Anima, soprannome datogli dal poeta indiano R. Tagore), è il fondatore della nonviolenza e il padre dell'indipendenza indiana. Il nome Gandhi in lingua indiana significa 'droghiere': la sua famiglia dovette esercitare per un breve periodo un piccolo commercio di...
Biografia di Mahatma Gandhi

