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Aforisma di Kahlil Gibran
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Breve biografia di Kahlil Gibran
Sensibile scrittore divenuto celebre per la poetica raccolta di scritti riuniti nel volume "Il profeta", Kahlil Gibran è nato il 6 gennaio 1883 a Bisharri (Libano), da una famiglia piccolo-borghese maronita.
Infanzia e formazione negli USA
I genitori erano cristiani maroniti, cattolici della Palestina settentrionale; crebbe con due...
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