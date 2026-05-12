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Aforisma di Kahlil Gibran

Dio mi liberi dalla saggezza che non piange, dalla filosofia che non ride, dall'orgoglio che non s'inchina davanti a un bambino.

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Breve biografia di Kahlil Gibran

Sensibile scrittore divenuto celebre per la poetica raccolta di scritti riuniti nel volume "Il profeta", Kahlil Gibran è nato il 6 gennaio 1883 a Bisharri (Libano), da una famiglia piccolo-borghese maronita. Infanzia e formazione negli USA I genitori erano cristiani maroniti, cattolici della Palestina settentrionale; crebbe con due...
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Biografia di Kahlil Gibran su Biografieonline.it

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