Sensibile scrittore divenuto celebre per la poetica raccolta di scritti riuniti nel volume "Il profeta", Kahlil Gibran è nato il 6 gennaio 1883 a Bisharri (Libano), da una famiglia piccolo-borghese maronita. Infanzia e formazione negli USA I genitori erano cristiani maroniti, cattolici della Palestina settentrionale; crebbe con due...

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