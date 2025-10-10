Aforismi
Frase di Albert Camus

Nei nostri amici amiamo il morto fresco, il morto doloroso, la nostra emozione, noi stessi insomma.

Breve biografia di Albert Camus

Premio Nobel per la Letteratura nel 1957, scrittore difficilmente annoverabile ad una specifica corrente letteraria, Albert Camus nasce il 7 novembre 1913 in Algeria a Mondovi, oggi Dréan. Il padre, fornitore di uva per vinai locali, muore molto giovane durante la Prima guerra mondiale, nella battaglia della Marna, servendo "un paese che...
Biografia di Albert Camus su Biografieonline.it

