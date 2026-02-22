Aforismi
Aforisma di Karl Kraus

Un aforisma non deve necessariamente essere vero, ma deve superare la verità.

Breve biografia di Karl Kraus

Karl Kraus nasce il 28 aprile 1874 a Gitschin, in Bohemia, città oggi appartenente alla Repubblica Ceca. Scrittore, giornalista, saggista e poeta è generalmente noto come uno dei principali satirici di lingua tedesca del XX secolo. Figlio di Jakob, fabbricante di carta e di Ernestine Kantor, Kraus cresce in una famiglia ricca, di...
Biografia di Karl Kraus su Biografieonline.it

