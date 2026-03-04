DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Karl Kraus
Breve biografia di Karl Kraus
Karl Kraus nasce il 28 aprile 1874 a Gitschin, in Bohemia, città oggi appartenente alla Repubblica Ceca. Scrittore, giornalista, saggista e poeta è generalmente noto come uno dei principali satirici di lingua tedesca del XX secolo.
Figlio di Jakob, fabbricante di carta e di Ernestine Kantor, Kraus cresce in una famiglia ricca, di...
