L'aforisma è genio e vendetta e anche una sottile resa alla realtà biblica.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Alda Merini
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Alda Merini
Alda Merini, poetessa milanese, nasce nel capoluogo lombardo il 21 marzo 1931.
Minore di tre fratelli, le condizioni della famiglia sono modeste. Alda frequenta le scuole professionali all'Istituto "Laura Solera Mantegazza"; chiede di essere ammessa presso il liceo Manzoni, ma - sembra incredibile - non supera la prova di italiano. In...
continua leggendo la:
Biografia di Alda Merini su Biografieonline.it