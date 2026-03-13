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Frase di Erich Priebke

A mie spese ho dovuto imparare che dietro la maschera della legalità democratica spesso si celano gli interessi e gli intrighi di lobby potenti, che calpestano il diritto e manipolano l'informazione pur di raggiungere i loro torbidi scopi.

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Breve biografia di Erich Priebke

Il Capitano delle SS Erich Priebke nasce nella città di Hennigsdorf il 29 luglio 1913. Durante la seconda guerra mondiale in Italia, dove partecipò alla pianificazione ed alla realizzazione della strage delle Fosse Ardeatine. A vent'anni aderisce al Partito Nazista dei Lavoratori Tedeschi. Priebke si segnala come membro estremista...
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Biografia di Erich Priebke su Biografieonline.it

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