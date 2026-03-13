DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Erich Priebke
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Erich Priebke
Il Capitano delle SS Erich Priebke nasce nella città di Hennigsdorf il 29 luglio 1913.
Durante la seconda guerra mondiale in Italia, dove partecipò alla pianificazione ed alla realizzazione della strage delle Fosse Ardeatine.
A vent'anni aderisce al Partito Nazista dei Lavoratori Tedeschi. Priebke si segnala come membro estremista...
continua leggendo la:
Biografia di Erich Priebke su Biografieonline.it